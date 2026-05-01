Balade bocagère à vélo PLACE DE LA MAIRIE Bréhal

Bréhal

Balade bocagère à vélo

PLACE DE LA MAIRIE 20 Rue du Général de Gaulle Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 14:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Dans le cadre de Mai à vélo, nous proposons une ballade bocagère à vélo et en famille autour du thème des haies bocagères.

Circuit de 8 km avec des temps animés sur la thématique des haies. Historique, préservation, entretien, chaine alimentaire, biodiversité…

Une conférencière experte du Club Nature (réseau CPN) nous accompagne. Venez avec vos vélos, vos enfants, vos amis, vos voisins.

Un goûter sera offert au Jardin Collectif de Bréhal après la balade (16h30) .

PLACE DE LA MAIRIE 20 Rue du Général de Gaulle Bréhal 50290 Manche Normandie +33 7 66 50 82 02 temeraud@gmail.com

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English : Balade bocagère à vélo

L’événement Balade bocagère à vélo Bréhal a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Granville Terre et Mer