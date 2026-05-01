Balade bocagère à vélo PLACE DE LA MAIRIE Bréhal
Balade bocagère à vélo PLACE DE LA MAIRIE Bréhal dimanche 10 mai 2026.
Bréhal
Balade bocagère à vélo
PLACE DE LA MAIRIE 20 Rue du Général de Gaulle Bréhal Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 14:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Dans le cadre de Mai à vélo, nous proposons une ballade bocagère à vélo et en famille autour du thème des haies bocagères.
Circuit de 8 km avec des temps animés sur la thématique des haies. Historique, préservation, entretien, chaine alimentaire, biodiversité…
Une conférencière experte du Club Nature (réseau CPN) nous accompagne. Venez avec vos vélos, vos enfants, vos amis, vos voisins.
Un goûter sera offert au Jardin Collectif de Bréhal après la balade (16h30) .
PLACE DE LA MAIRIE 20 Rue du Général de Gaulle Bréhal 50290 Manche Normandie +33 7 66 50 82 02 temeraud@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Balade bocagère à vélo
L’événement Balade bocagère à vélo Bréhal a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Granville Terre et Mer
À voir aussi à Bréhal (Manche)
- Course des pieds salés 12e Bréhal 10 mai 2026
- Balade à vélo dans le bocage bréhalais, Place de la mairie, Bréhal 10 mai 2026
- Mobilités au marché de Bréhal, Marché, Bréhal 12 mai 2026
- Initiation pêche à pied au doigt et à l’oeil Bréhal 17 mai 2026
- Expérience de Destination Kayak dans le havre de la Vanlée, Base nautique de Saint-Martin-de-Bréhal Bréhal 18 mai 2026