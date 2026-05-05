Balade à vélo de Compiègne à la Clairière de l’Armistice, Atelier Compiègne, Évry-Grégy-sur-Yerre

Balade à vélo de Compiègne à la Clairière de l’Armistice Samedi 9 mai, 14h00 Atelier Compiègne Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T14:00:00+02:00 – 2026-05-09T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T14:00:00+02:00 – 2026-05-09T17:00:00+02:00

Boucle Compiègne – chapelle Sainte Corneille- les étangs du Buissonnet et du Carandeau -Clairière de l’armistice. Cette balade vélo est une sortie gratuite pour tous ( seul, en famille ou entre amis), de niveau assez facile et utilisant au maximum des parcours sécurisés (pistes cyclables si possible, et chemins carrossables, avec quelques portions de voies partagées en ville). DISTANCE : 20 km – Durée : 3 h voir l’ itinéraire Openrunner Parcours permettant de découvrir la chapelle Sainte Corneille et son hêtre, les étangs du Buissonnet et du Carandeau ainsi que la Clairière de l’armistice.L’utilisation de voies cyclables est privilégiée mais quelques portions routières seront empruntées (en ville) ainsi que quelques chemins forestiers carrossables.Une halte est programmée aux étangs du Buissonnet : un intervenant de la LPO nous fera découvrir la population des oiseaux des étangs et de la forêt. Le départ se fera depuis l’atelier Vélooise installé aux Grandes Ecuries du Roy au 6 rue de la Procession 60200 Compiègne ( ou Haras national de Compiègne; c’est près de la sous préfecture et du château) https://cartes.app/?allez=6+Rue+de+la+Procession|n3426664959|2.83022|49.41440 Un atelier de révision sommaire sera prévu avant le départ de la balade, pour ceux qui le souhaitent. (Il faudra pour cela venir au moins 30 minutes avant le départ, et nous indiquer les révisions souhaitées à compiegne@velooise.fr) La balade sera ponctuée d’animations (jeux de découvertes, quizz….) et agrémentée d’une collation au retour. S’INSCRIRE , juste en dessous nombre de participants* NOM ( ou prénom)* laissez-nous votre email si vous souhaitez recevoir notre lettre d’information You understand that your contact information will be stored with us. confirmer CASQUE OBLIGATOIRE POUR LES MOINS DE 12 ANS ( comme la loi l’exige) LES ENFANTS RESTENT SOUS LA RESPONSABILITÉ DE LEURS PARENTS Pensez à ramener de l’eau, un coupe-faim ( fruit, biscuit, …). Prévoir un chapeau et des vêtements adaptés pour se protéger du soleil/ de la pluie, du froid. Cette balade à vélo fait partie de 6 balades vélos 2026 subventionnées par le Fonds Vert de l’ARC. En cas de mauvais temps, elle sera reportée au lendemain. Envie d’informations complémentaires, ou de réserver (recommandé,mais non obligatoire) : c’est aussi par mail à compiegne@velooise.fr A bientôt :)

Plus d’infos

Atelier Compiègne 6 rue de la Procession Évry-Grégy-sur-Yerre 77166 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.velooise.fr/events/balade-a-velo-de-compiegne-a-la-clairiere-de-larmistice/ »}] [{« link »: « https://cartes.app/?allez=6+Rue+de+la+Procession%7Cn3426664959%7C2.83022%7C49.41440 »}, {« link »: « mailto:compiegne@velooise.fr »}, {« link »: « https://www.velooise.fr/events/balade-a-velo-de-compiegne-a-la-clairiere-de-larmistice/ »}]

Boucle Compiègne – chapelle Sainte Corneille- les étangs du Buissonnet et du Carandeau -Clair