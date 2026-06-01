Balade à vélo de Compiègne à Longueil- Annel, Atelier Compiègne, Évry-Grégy-sur-Yerre

Balade à vélo de Compiègne à Longueil- Annel Dimanche 5 juillet, 14h00 Atelier Compiègne Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-05T14:00:00+02:00 – 2026-07-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-07-05T14:00:00+02:00 – 2026-07-05T19:00:00+02:00

Embarquez pour la Fête annuelle de la Batellerie, et découvrez les étangs du Trou Bouilly Cette balade vélo est une sortie familiale GRATUITE, de niveau modéré et utilisant au maximum des parcours sécurisés (pistes cyclables si possible, et chemins carrossables, avec quelques portions de voies partagées en ville). Elle fait partie de 6 balades vélos 2026 subventionnées par le Fonds Vert de l’ARC. ON PART QUAND ? Cette balade aura lieu le dimanche 5 juillet à 14h. En cas de mauvais temps, elle sera reportée au lendemain. Vecteur par palomaironique sur FreeImages Un atelier de révision sommaire sera prévu avant le départ de la balade, pour ceux qui le souhaitent. (Il faudra pour cela venir au moins 30 minutes avant le départ, et nous indiquer les révisions souhaitées à compiegne@velooise.fr) ON PART D’ OU ? Le départ se fera depuis l’atelier Vélooise installé aux Grandes Ecuries du Roy au 6 rue de la Procession 60200 Compiègne ( ou Haras national de Compiègne; c’est près de la sous préfecture et du château) https://cartes.app/?allez=6+Rue+de+la+Procession|n3426664959|2.83022|49.41440 ON VA OU ? Parcours facile et plat, menant à la cité des Bateliers de Longueil Annel. Une halte est programmée aux étangs du Trou Bouilly pour découvrir les petits habitants des étangs.L’utilisation de voies cyclables est privilégiée mais quelques portions routières seront empruntées (en ville) ainsi que quelques chemins forestiers carrossables. voir l’ itinéraire Openrunner De multiples animations et stands vous attendrons à la fête de la Batellerie. Assistez à des joutes sur l’eau, prenez le bateau entre Aisne et Oise, écoutez des concerts, découvrez le Musée de la Batellerie qui fêtera son 26ème anniversaire, profitez des stands de restauration, etc. Nous vous offrirons d’une collation au retour. QUE FAUT-IL PREVOIR? CASQUE OBLIGATOIRE POUR LES MOINS DE 12 ANS ( conformément à la réglementation) LES ENFANTS RESTENT SOUS LA RESPONSABILITÉ DE LEURS PARENTS Pensez à ramener de l’eau, un coupe-faim ( fruit, biscuit, …). Prévoir un chapeau et des vêtements adaptés pour se protéger du soleil/ de la pluie, du froid. Contre les tiques, nous vous conseillons d’adapter votre tenue. https://www.onf.fr/vivre-la-foret/fonctionnement-gestion-foret/role-foret/quatre-saisons-en-foret/printemps/+/304::sept-conseils-pour-se-proteger-des-tiques-en-foret.html Envie de plus d’informations , ou de réserver (recommandé, mais non obligatoire) : contactez-nous à compiegne@velooise.fr A bientôt :)

Plus d’infos

Atelier Compiègne 6 rue de la Procession Évry-Grégy-sur-Yerre 77166 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.velooise.fr/events/balade-a-velo-de-compiegne-a-longueil-annel/ »}] [{« link »: « mailto:compiegne@velooise.fr »}, {« link »: « https://cartes.app/?allez=6+Rue+de+la+Procession%7Cn3426664959%7C2.83022%7C49.41440 »}, {« link »: « https://www.onf.fr/vivre-la-foret/fonctionnement-gestion-foret/role-foret/quatre-saisons-en-foret/printemps/+/304::sept-conseils-pour-se-proteger-des-tiques-en-foret.html »}, {« link »: « https://www.velooise.fr/events/balade-a-velo-de-compiegne-a-longueil-annel/ »}]

Embarquez pour la Fête annuelle de la Batellerie, et découvrez les étangs du Trou Bouilly C