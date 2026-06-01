Balade à vélo de Compiègne au pays des abeilles à Jonquières, Atelier Compiègne, Évry-Grégy-sur-Yerre

Balade à vélo de Compiègne au pays des abeilles à Jonquières Samedi 6 juin, 14h00 Atelier Compiègne Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Découverte des ruches avec l’apiculteur cycliste Cette balade vélo est une sortie familiale GRATUITE, de niveau modéré et utilisant au maximum des parcours sécurisés (pistes cyclables si possible, et chemins carrossables, avec quelques portions de voies partagées en ville). Elle fait partie de 6 balades vélos 2026 subventionnées par le Fonds Vert de l’ARC. ON PART QUAND ? Cette balade aura lieu le samedi 6 juin à 14h. En cas de mauvais temps, elle sera reportée au lendemain. Vecteur par palomaironique sur FreeImages Un atelier de révision sommaire sera prévu avant le départ de la balade, pour ceux qui le souhaitent. (Il faudra pour cela venir au moins 30 minutes avant le départ, et nous indiquer les révisions souhaitées à compiegne@velooise.fr) ON PART D’ OU ? Le départ se fera depuis l’atelier Vélooise installé aux Grandes Ecuries du Roy au 6 rue de la Procession 60200 Compiègne ( ou Haras national de Compiègne; c’est près de la sous préfecture et du château) https://cartes.app/?allez=6+Rue+de+la+Procession|n3426664959|2.83022|49.41440 ON VA OU ? De Compiègne à JONQUIERES voir l’ itinéraire Openrunner La balade sera ponctuée d’animations (jeux de découvertes, quizz….) et agrémentée d’une collation au retour. QUE FAUT-IL PREVOIR? CASQUE OBLIGATOIRE POUR LES MOINS DE 12 ANS ( conformément à la réglementation) LES ENFANTS RESTENT SOUS LA RESPONSABILITÉ DE LEURS PARENTS Pensez à ramener de l’eau, un coupe-faim ( fruit, biscuit, …). Prévoir un chapeau et des vêtements adaptés pour se protéger du soleil/ de la pluie, du froid. Contre les tiques, nous vous conseillons d’adapter votre tenue. https://www.onf.fr/vivre-la-foret/fonctionnement-gestion-foret/role-foret/quatre-saisons-en-foret/printemps/+/304::sept-conseils-pour-se-proteger-des-tiques-en-foret.html Besoin d’informations complémentaires, ou envie de réserver (recommandé, mais non obligatoire) : contactez-nous à compiegne@velooise.fr A bientôt :)

Plus d’infos

Atelier Compiègne 6 rue de la Procession Évry-Grégy-sur-Yerre 77166 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.velooise.fr/events/voyage-chez-les-abeilles-a-jonquieres/ »}] [{« link »: « mailto:compiegne@velooise.fr »}, {« link »: « https://cartes.app/?allez=6+Rue+de+la+Procession%7Cn3426664959%7C2.83022%7C49.41440 »}, {« link »: « https://www.onf.fr/vivre-la-foret/fonctionnement-gestion-foret/role-foret/quatre-saisons-en-foret/printemps/+/304::sept-conseils-pour-se-proteger-des-tiques-en-foret.html »}, {« link »: « https://www.velooise.fr/events/voyage-chez-les-abeilles-a-jonquieres/ »}]

Découverte des ruches avec l’apiculteur cycliste Cette balade vélo est une sortie familiale