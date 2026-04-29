La Lucerne-d’Outremer

Balade à vélo des terres vers la mer convergence 4 points de départ

4 départs possibles à retrouver dans le descriptif La Lucerne-d’Outremer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 10:00:00

fin : 2026-05-02 16:30:00

Date(s) :

2026-05-02

Balade à vélo des terres vers la mer

4 lieux de départ pour un point de convergence pique-nique à Jullouville vers 12h30.

Produits du terroir offerts par l’association crème solaire, gourde & pique-nique à prévoir.

Rendez-vous à 10h

1 La Lucerne d’Outremer Blandouet (Un cheval un guide).

2 Hudimesnil ferme du Bois Landelle.

3 Ferme La ChèvreRit La Basle Granville .

Rendez-vous à 11h30.

4 Cité des Sports Granville.

Retour libre ou groupé.

Balade au rythme tranquille par les petites routes adaptée aux cyclistes occasionnels et confirmés.

Vélo en bon état requis.

Balade pouvant être annulée en cas de météo défavorable.

Renseignements 07 81 11 93 31. .

4 départs possibles à retrouver dans le descriptif La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 7 81 11 93 31 vilavelo@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade à vélo des terres vers la mer convergence 4 points de départ

L’événement Balade à vélo des terres vers la mer convergence 4 points de départ La Lucerne-d’Outremer a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Granville Terre et Mer