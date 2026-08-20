Balade à vélo électrique, Port de Massignieu-de-Rives, Massignieu-de-Rives

Informations pratiques

Balade à vélo électrique Samedi 19 septembre, 13h30 Port de Massignieu-de-Rives Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Partez à la découverte des paysages du Bugey lors de cette balade à vélo électrique, reliant la nouvelle voie verte Via Grand Colombier au Marais de Lavours, en passant par les villages de Vongnes, Flaxieu et Cressin-Rochefort (30km).

Balade encadrée par un moniteur diplomé (vélos fournis).

Port de Massignieu-de-Rives Port de Massignieu-de-Rives 01300 Massignieu-de-Rives Massignieu-de-Rives 01300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 79 81 29 06 »}]

Partez à la découverte des paysages du Bugey lors de cette balade à vélo électrique, reliant la nouvelle voie verte Via Grand Colombier au Marais de Lavours, en passant par les villages de Vongnes, …

©CC Bugey-Sud