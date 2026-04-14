Balade à vélo familiale, dans le cadre d’O’Grand Air, 49240 Avrillé, Avrillé

Balade à vélo familiale, dans le cadre d’O’Grand Air Samedi 2 mai, 10h00 49240 Avrillé Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T10:00:00+02:00 – 2026-05-02T11:30:00+02:00

Fin : 2026-05-02T10:00:00+02:00 – 2026-05-02T11:30:00+02:00

15 places. Dès 9 ans.

En partenariat avec Place au vélo et les services de la Ville.

Pot offert au Centre Culturel Brassens

Gratuit. Sur inscription. Port du gilet jaune obligatoire. Départ parking Allée du Bois du Roy.

49240 Avrillé Parc Brassens Avrillé Avrillé 49240 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Organisée dans le cadre d’O’Grand Air, la fête des idées vertes Boucle de 10 km à vélo ( VTT et VTC) à la découverte des chemins ruraux et des aménagements cyclables de la commune.

Ville d’Avrillé