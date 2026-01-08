Atelier Cultiver sa joie de vivre

Salle à côté de la mairie Avrillé Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-27 10:00:00

fin : 2026-05-18 12:00:00

Date(s) :

2026-04-27 2026-05-04 2026-05-18 2026-06-01 2026-06-08 2026-06-15

.

Salle à côté de la mairie Avrillé 85440 Vendée Pays de la Loire +33 6 01 61 20 93 activage@vendeegrandlittoral.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier Cultiver sa joie de vivre Avrillé a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral