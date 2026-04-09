Avrillé

Atelier Cocktails de l’Été

Chemin du Bocage ZA Les Violettes Avrillé Maine-et-Loire

Tarif : 23 – 23 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 18:30:00

fin : 2026-06-24 20:00:00

Date(s) :

2026-06-24 2026-07-22 2026-09-03

Atelier Cocktails sur le thème des cocktails de l’été! .

Chemin du Bocage ZA Les Violettes Avrillé 49240 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 18 85 14 marion.dallet@giffard.com

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English :

L’événement Atelier Cocktails de l’Été Avrillé a été mis à jour le 2026-05-24 par Destination Angers