Spectacle Sieste sonore, à l’écoute du monde Médiathèque Avrillé
Spectacle Sieste sonore, à l’écoute du monde Médiathèque Avrillé mardi 18 août 2026.
Avrillé
Spectacle Sieste sonore, à l’écoute du monde
Médiathèque 2 ter Rue du Centre Avrillé Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 14:00:00
fin : 2026-08-18 15:00:00
Date(s) :
2026-08-18
.
Médiathèque 2 ter Rue du Centre Avrillé 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 90 18 07
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English :
L’événement Spectacle Sieste sonore, à l’écoute du monde Avrillé a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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