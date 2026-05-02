Spectacle Sieste sonore, à l’écoute du monde Médiathèque Avrillé

Avrillé

Spectacle Sieste sonore, à l’écoute du monde

Médiathèque 2 ter Rue du Centre Avrillé Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 14:00:00

fin : 2026-08-18 15:00:00

Date(s) :

2026-08-18

.

Médiathèque 2 ter Rue du Centre Avrillé 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 90 18 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Spectacle Sieste sonore, à l’écoute du monde Avrillé a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral