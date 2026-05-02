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Spectacle Sieste sonore, à l’écoute du monde Médiathèque Avrillé

Spectacle Sieste sonore, à l’écoute du monde Médiathèque Avrillé mardi 18 août 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 2 ter Rue du Centre

Ville : 85440 Avrillé

Département : Vendée

Début : mardi 18 août 2026

Fin : mardi 18 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Avrillé

Spectacle Sieste sonore, à l’écoute du monde

Médiathèque 2 ter Rue du Centre Avrillé Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 14:00:00
fin : 2026-08-18 15:00:00

Date(s) :
2026-08-18

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Médiathèque 2 ter Rue du Centre Avrillé 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 90 18 07 

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English :

L’événement Spectacle Sieste sonore, à l’écoute du monde Avrillé a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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