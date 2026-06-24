LE CENTRE D’INITIATION A LA NATURE, CIN, Avrillé

Informations pratiques

LE CENTRE D’INITIATION A LA NATURE Dimanche 20 septembre, 14h30 CIN Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’exposition « Trafic d’espèces », conçue en partenariat avec le Musée des Sciences, vous ouvre ses portes. Espèces protégées, menacées, en danger… mais pourquoi ? Qui décide, au niveau national ou mondial, qu’une espèce doit être protégée ? Quels sont les enjeux pour la biodiversité et pour l’humanité ? À travers cette exposition interactive,découvrez les mécanismes de protection des espèces et comprenez ce que chacun peut faire, à son échelle, pour préserver le vivant.

CIN Allée du centre aéré Avrillé 49240 Maine-et-Loire Pays de la Loire

L’exposition « Trafic d’espèces », conçue en partenariat avec le Musée des Sciences, vous ouvre ses portes. Espèces protégées, menacées, en danger… mais pourquoi ? Qui décide, au niveau national ou ?…

© Laval Agglomération