Visite du château de la Guignardière, Château de la Guignardière, Avrillé

Informations pratiques

Visite du château de la Guignardière 19 et 20 septembre Château de la Guignardière Vendée

Tarif préférentiel pour la visite du château : 8.80 euros au lieu de 11 euros. Billet découverte = 1 aventure au choix avec réduction de 20%. Pass Grande Aventure = tout le parc SANS « la maison hantée » avec réduction de 20%.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre ou avec audioguide du château de la Guignardière.

Aventures en familles : « le trésor du pirate », « la piste des dinos »et « enquête au château ».

Château de la Guignardière Route des Sables d’Olonne, 85440 Avrillé Avrillé 85440 Vendée Pays de la Loire 02 51 22 33 06 http://www.chateau-aventuriers.com Château Renaissance entièrement meublé dans un parc de 86ha avec étangs, allées ombragées et animaux. La construction du château, entreprise autour de 1560 par un proche de la Cour retiré en province, est interrompue avant achèvement 20 ans plus tard et ne sera reprise que pour une seule travée en 1773. L’édifice actuel est donc tronqué de la moitié de son plan initial, en U avec pavillons d’angle surélevés d’un étage ; il constitue cependant un des rares exemples d’architecture de la Renaissance en Bas-Poitou. L’uniformité des éléments employés, l’équilibre entre les lignes horizontales et verticales très également soulignées par la modénature, l’absence d’ornementation autre qu’architecturale en font une architecture austère proche des réalisations parisiennes du moment.

Visite libre ou avec audioguide du château de la Guignardière.

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