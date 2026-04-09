Soirée IMPRO COCKTAILS Avrillé
Soirée IMPRO COCKTAILS Avrillé jeudi 18 juin 2026.
Avrillé
Soirée IMPRO COCKTAILS
Chemin du Bocage ZA Les Violettes Avrillé Maine-et-Loire
Tarif : 10.9 – 10.9 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 18:45:00
fin : 2026-06-18 20:30:00
Date(s) :
2026-06-18
La Ligue d’IMprovisation Angevine s’invite chez Giffard pour votre plus grand plaisir. En famille ou entre amis, venez profiter d’une soirée Impro Cocktail en compagnie de la LIMA tout en dégustant quelques cocktails au sein de l’Espace Menthe-Pastille. .
Chemin du Bocage ZA Les Violettes Avrillé 49240 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 18 85 14 contact@giffard.com
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English :
L’événement Soirée IMPRO COCKTAILS Avrillé a été mis à jour le 2026-05-24 par Destination Angers
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