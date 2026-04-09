Avrillé

Soirée IMPRO COCKTAILS

Chemin du Bocage ZA Les Violettes Avrillé Maine-et-Loire

Tarif : 10.9 – 10.9 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 18:45:00

fin : 2026-06-18 20:30:00

Date(s) :

2026-06-18

La Ligue d’IMprovisation Angevine s’invite chez Giffard pour votre plus grand plaisir. En famille ou entre amis, venez profiter d’une soirée Impro Cocktail en compagnie de la LIMA tout en dégustant quelques cocktails au sein de l’Espace Menthe-Pastille. .

Chemin du Bocage ZA Les Violettes Avrillé 49240 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 18 85 14 contact@giffard.com

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English :

L’événement Soirée IMPRO COCKTAILS Avrillé a été mis à jour le 2026-05-24 par Destination Angers