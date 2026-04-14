Giffard – L’espace Menthe-Pastille, Giffard – L’espace Menthe-Pastille, Avrillé

Giffard – L’espace Menthe-Pastille 1 – 5 juin Giffard – L’espace Menthe-Pastille Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-01T10:30:00+02:00 – 2026-06-01T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T10:30:00+02:00 – 2026-06-05T11:30:00+02:00

Parmi les visites incontournables de la région, il y a la Maison Giffard, située à Avrillé. Entreprise emblématique créée il y a 135 ans par le pharmacien Emile Giffard. L’entreprise familiale vous ouvre ses portes pour vous raconter son histoire et vous montrer son savoir-faire d’excellence.

Durant la visite guidée, nous abordons l’historique de l’entreprise, la méthode de fabrication des liqueurs, dont la sélection de nos fruits ainsi que leurs provenances. Et nous terminons par une dégustation.

Visite libre

Du mardi au vendredi de 14h00 à 18h00 (sauf jours fériés)

Gratuit, sans réservation

Giffard – L’espace Menthe-Pastille Chemin du Bocage 49240 Avrillé Avrillé 49240 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 41 18 85 14 »}]

Visite guidée : patrimoine et savoir-faire, parcours sur le site de production à travers la salle des macérations et d’embouteillage, puis rendez-vous au bar à cocktails et au bar des senteurs

DR