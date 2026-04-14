Giffard – L’espace Menthe-Pastille, Giffard – L’espace Menthe-Pastille, Avrillé
Giffard – L’espace Menthe-Pastille, Giffard – L’espace Menthe-Pastille, Avrillé lundi 1 juin 2026.
Giffard – L’espace Menthe-Pastille 1 – 5 juin Giffard – L’espace Menthe-Pastille Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-01T10:30:00+02:00 – 2026-06-01T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-05T10:30:00+02:00 – 2026-06-05T11:30:00+02:00
Parmi les visites incontournables de la région, il y a la Maison Giffard, située à Avrillé. Entreprise emblématique créée il y a 135 ans par le pharmacien Emile Giffard. L’entreprise familiale vous ouvre ses portes pour vous raconter son histoire et vous montrer son savoir-faire d’excellence.
Durant la visite guidée, nous abordons l’historique de l’entreprise, la méthode de fabrication des liqueurs, dont la sélection de nos fruits ainsi que leurs provenances. Et nous terminons par une dégustation.
Visite libre
Du mardi au vendredi de 14h00 à 18h00 (sauf jours fériés)
Gratuit, sans réservation
Giffard – L’espace Menthe-Pastille Chemin du Bocage 49240 Avrillé Avrillé 49240 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 41 18 85 14 »}]
Visite guidée : patrimoine et savoir-faire, parcours sur le site de production à travers la salle des macérations et d’embouteillage, puis rendez-vous au bar à cocktails et au bar des senteurs
DR
À voir aussi à Avrillé (Maine-et-Loire)
- Atelier Cultiver sa joie de vivre Avrillé 27 avril 2026
- Mai à Vélo 2026, Parker Meggitt, Avrillé 1 mai 2026
- Atelier de Fabrication de savon Chemin de Beauchêne Avrillé 1 mai 2026
- Balade à vélo familiale, dans le cadre d’O’Grand Air, 49240 Avrillé, Avrillé 2 mai 2026
- Atelier de Fabrication de savon Chemin de Beauchêne Avrillé 12 mai 2026