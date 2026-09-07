Balade à vélo familiale – Forêt de Compiègne – Samedi 19 septembre après-midi, Atelier Compiègne, Évry-Grégy-sur-Yerre

Informations pratiques

Balade à vélo familiale – Forêt de Compiègne – Samedi 19 septembre après-midi Samedi 19 septembre, 14h00 Atelier Compiègne Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Samedi 19 septembre, on prend la direction de la forêt de Compiègne ! Au programme : une belle boucle entre pistes cyclables, routes forestières, carrefours emblématiques, clairière de l’Armistice, Choisy-au-Bac et retour par les bords de l’Aisne et de l’Oise. Une balade familiale, accessible à tous, organisée et encadrée par les bénévoles de VélOOise. Départ à 14h de l’Atelier VélOOiseÉcuries du Roy, 6 rue de la Procession à Compiègne. Casque recommandé et obligatoire pour les moins de 12 ans. Adhésion à VélOOise non obligatoire, mais appréciée ! Venez rouler avec nous et (re)découvrir la forêt autrement ! #VélOOise #Compiègne #BaladeÀVélo #ForêtDeCompiègne #Vélo #MobilitésActives #Compiégnois #BougeonsEnsemble

Plus d’infos

Atelier Compiègne 6 rue de la Procession Évry-Grégy-sur-Yerre 77166 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.velooise.fr/events/blade-a-velo-familiale-foret-de-compiegne-samedi-19-septembre-apres-midi/ »}] [{« link »: « https://www.velooise.fr/events/blade-a-velo-familiale-foret-de-compiegne-samedi-19-septembre-apres-midi/ »}]

Samedi 19 septembre, on prend la direction de la forêt de Compiègne ! Au programme : une belle