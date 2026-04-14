Balade à vélo, La plage (en bas de l’Avenue du Clain), Dissay

Balade à vélo Samedi 2 mai, 10h15 La plage (en bas de l’Avenue du Clain) Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T10:15:00+02:00 – 2026-05-02T11:30:00+02:00

Fin : 2026-05-02T10:15:00+02:00 – 2026-05-02T11:30:00+02:00

La commune de Dissay propose une balade d’une quinzaine de kilomètres empruntant les chemins et petites routes de la commune.

Cette balade est ouverte à tous. Le rendez-vous est fixé à 10h15 à la Plage à Dissay (en bas de l’Avenue du Clain, au bord du Clain).

Un apéritif est offert par la municipalité à la fin de cette balade.

La plage (en bas de l’Avenue du Clain) dissay Dissay 86130 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « maryline.soleilhac@orange.fr »}]

balade à vélo d’une quinzaine de kilomètres.