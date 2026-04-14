Balade à vélo, Mairie de Cerny, D’Huison-Longueville

Balade à vélo Dimanche 31 mai, 10h00 Mairie de Cerny Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-31T10:00:00+02:00 – 2026-05-31T12:30:00+02:00

Fin : 2026-05-31T10:00:00+02:00 – 2026-05-31T12:30:00+02:00

À l’occasion de Mai à Vélo 2026, la Communauté de communes du Val d’Essonne organise une balade à vélo familiale, accessible à tous, le dimanche 31 mai 2026 à 10h, au départ de la Mairie de Cerny.

Sur un parcours d’environ 12 km, venez découvrir Cerny et ses alentours jusqu’à Orveau, dans une ambiance conviviale et sécurisée. Une pause est prévue aux Écuries de la Boissière, avec un atelier pour apprendre les gestes essentiels d’entretien : remettre une chaîne, réparer une crevaison, vérifier ses freins… idéal pour gagner en autonomie et partager un moment ludique en famille.

• Évènement gratuit et ouvert à tous, sur inscription.

• Les inscriptions seront ouvertes en ligne (lien).

Toutes les informations seront disponibles sur : www.valessonne.fr

Mairie de Cerny 91590 Cerny D’Huison-Longueville 91590 Essonne Île-de-France [{« link »: « http://www.valessonne.fr »}]

À l’occasion de Mai à Vélo 2026, la Communauté de communes du Val d’Essonne organise une balade à vélo familiale, accessible à tous, le dimanche 31 mai 2026 à 10h, au départ de la Mairie de Cerny.