Balade à vélo, Mairie Villemareuil, Villemareuil

Balade à vélo Dimanche 10 mai, 14h00 Mairie Villemareuil Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-10T14:00:00+02:00 – 2026-05-10T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-10T14:00:00+02:00 – 2026-05-10T17:00:00+02:00

Dans le cadre de Mai à vélo, Wimoov souhaite mettre à l’honneur le dispositif de vélopartage installer sur la ville de Villemareuil, en proposant une balade à vélo jusqu’à Fublaines avant de revenir sur Villemareuil et profiter d’un goûté participatif.

Sur inscription pour prévoir des vélo en cas de besoin, vous trouverez le lien ci-dessous : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYXrD60OK0O5mulcSbrlI1lG_cz6z8bY3_auua8ldmP7G7Ng/viewform?usp=header

Mairie Villemareuil Mairie Villemareuil Villemareuil 77470 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYXrD60OK0O5mulcSbrlI1lG_cz6z8bY3_auua8ldmP7G7Ng/viewform?usp=header »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « Envie du2019une bouffu00e9e du2019air frais u00e0 vu00e9lo ? Inscrivez-vous ci-dessous pour une balade u00e0 vu00e9lo entre Villemareuil et Boutigny, le dimanche 10 mai u00e0 14h, au du00e9part de la Mairie de Villemareuil ! Au programme de notre sortie : > Un petit rappel des ru00e8gles de su00e9curitu00e9 routiu00e8re ; > Une traversu00e9e jusquu2019au Parc du Patis ; > Un gou00fbter participatif : chacun apporte une petite douceur u00e0 partager ; > Des jeux de questions autour du vu00e9lo, pour apprendre en su2019amusant ; > Et enfin, le retour u00e0 Villemareuil. Encadru00e9e par Pascal Courty de Squalavu00e9lo, cette sortie est ouverte u00e0 toutes et tous u00e0 partir de 12 ans. Vous nu2019avez pas de vu00e9lo ? Vous voulez tester un des vu00e9los u00e9lectriques du pu00f4le ? Indiquez-nous le dans le formulaire du2019inscription. Attention : Balade sous ru00e9serve des conditions mu00e9tu00e9orologiques. Pour votre su00e9curitu00e9, le casque est obligatoire ! Une question ? Contactez-nous au 06.66.60.61.52 ou 06.08.72.58.52 », « type »: « rich », « title »: « Inscription – Balade u00e0 vu00e9lo », « thumbnail_url »: « https://lh3.googleusercontent.com/FIHXeSpkW06CUCSAP-sxf_U4ZBNPeFJdli9yIfDRA-8BAb9YvFKY0YS0wYGlQ4f2yL-_2EZYX0IgJ-g=w1200-h630-p », « version »: « 1.0 », « url »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYXrD60OK0O5mulcSbrlI1lG_cz6z8bY3_auua8ldmP7G7Ng/viewform?usp=header&embedded=true », « thumbnail_height »: 200, « thumbnail_width »: 200, « options »: {« _height »: {« label »: « Adjust height », « placeholder »: « ex.: 600, in px », « value »: 2038}}, « messages »: [« If there’s an extra vertical space, it is used up on next step (after « Next » is clicked in the form). »], « html »: «

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Balade à vélo familiale entre Villemareuil et Fublaines