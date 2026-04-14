Balade à vélo sur la Dolce Via en Terre d’Ardèche, Office de Tourisme du Pays de Lamastre, Lamastre

Balade à vélo sur la Dolce Via en Terre d’Ardèche Vendredi 15 mai, 18h00 Office de Tourisme du Pays de Lamastre Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-15T18:00:00+02:00 – 2026-05-15T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-15T18:00:00+02:00 – 2026-05-15T21:30:00+02:00

Dès 18h, retrouvez-nous devant l’Office de Tourisme du Pays de Lamastre pour un accueil convivial avant le départ. À 18h30, enfourchez votre vélo et laissez-vous guider par Margot, qui ponctuera la balade de commentaires passionnants et d’anecdotes locales.

Parcourez une dizaine de kilomètres sur la Dolce Via, une voie douce au cœur de paysages enchanteurs, jusqu’au charmant village de Saint-Prix. À l’arrivée, une pause gourmande vous attend avec un menu spécial « Burger Terre d’Ardèche » signé Dolce Burgers.

Le retour à Lamastre est prévu vers 21h30, des souvenirs plein la tête et les papilles comblées.

Office de Tourisme du Pays de Lamastre 22 avenue Boissy d’Anglas 07270 Lamastre Lamastre 07270 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.pays-lamastre-tourisme.com/fr/catalogue/activite/mai-a-velo-en-terre-dardeche-7715151/ »}]

Rejoignez nous pour une sortie conviviale et accessible à tous à condition de venir avec son vélo.

Office de Tourisme du Pays de Lamastre