Dangers

Balade à vélo vintage et marche

Dangers Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Partez à la découverte du patrimoine local ! L’association Familles Rurales organise une balade à vélo vintage et une marche, en partenariat avec le marché fermier du Panier beauceron.

2 départs sont prévus pour la balade à vélo et la marche. Restauration sur place. 5 .

Dangers 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 71 81 71 03

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English :

Discover the local heritage! The Familles Rurales association is organizing a vintage bike ride and a walk, in partnership with the Panier beauceron farmers’ market.

L’événement Balade à vélo vintage et marche Dangers a été mis à jour le 2026-05-23 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES