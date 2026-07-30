Informations pratiques

Étretat

Balade accompagnée Le réveil des falaises

Étretat Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 05:30:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Balade matinale au départ d’Etretat sur la falaise d’Aval. Dès l’aube, avant que le soleil se lève, vous rejoignez le sommet des falaises. Après quelques minutes de marche, vous dominerez l’aiguille et l’arche. Assis dans la pelouse aérohaline, vous profiterez du lever du soleil. Puis vous dégusterez thé, café, viennoiseries, accompagné d’un verre de jus de pommes… N’oubliez pas de prévoir des jumelles, de bonnes chaussures et une tenue vestimentaire adaptée à la météo. La visite n’est pas adaptée au moins de 6 ans.

Durée de la sortie 2h30

Réservation par mail à cyriaque@natterra.fr, par téléphone 06 82 77 87 55, ou en ligne. .

Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie +33 6 82 77 87 55 cyriaque@natterra.fr

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English : Balade accompagnée Le réveil des falaises

L’événement Balade accompagnée Le réveil des falaises Étretat a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie