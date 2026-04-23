Gioux

Balade animée en vallée de la Gioune

Gioux Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 09:00:00

fin : 2026-07-15 12:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Au travers d’une balade, venez découvrir le site Natura 2000 de la Vallée de la Gioune et les espèces animales et végétales qui peuplent ce ruisseau labellisé site rivière sauvage .

Durée 3h. A partir de 5 ans.

Gratuit, cette animation est offerte par le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin.

L’animation est susceptible d’être annulée en fonction des conditions météos.

Avec Paula Antonina Bednarz et Eloïse Le Roux du Parc naturel régional de Millevaches.

Sur réservation*

06 80 25 76 86

06 77 83 88 94

www.pnr-millevaches.fr/agenda

*nombre de places limité .

Gioux 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 83 88 94

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English : Balade animée en vallée de la Gioune

L’événement Balade animée en vallée de la Gioune Gioux a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme de Haute Corrèze