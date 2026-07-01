Balade apéritive aux saveurs sauvages Office de Tourisme de Pralognan-la-Vanoise Pralognan-la-Vanoise
mardi 21 juillet 2026 · Office de Tourisme de Pralognan-la-Vanoise · Pralognan-la-Vanoise
Informations pratiques
Pralognan-la-Vanoise
Balade apéritive aux saveurs sauvages
Office de Tourisme de Pralognan-la-Vanoise 290 avenue de Chasseforêt Pralognan-la-Vanoise Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 09:30:00
fin : 2026-08-11 11:30:00
Date(s) :
2026-07-21 2026-08-11
Suivez le guide au fil des rues pour découvrir Pralognan-la-Vanoise, berceau de l’alpinisme en Savoie mais aussi faites connaissance avec les producteurs locaux et les produits de la montagne. Dégustation en fin de parcours.
.
Office de Tourisme de Pralognan-la-Vanoise 290 avenue de Chasseforêt Pralognan-la-Vanoise 73710 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 08 79 08 info@pralognan.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Aperitif walk with wild flavors
Follow the guide along the streets to discover Pralognan-la-Vanoise, cradle of mountaineering in Savoie but also get to know the local producers and mountain products. Tasting at the end of the course.
L’événement Balade apéritive aux saveurs sauvages Pralognan-la-Vanoise a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme de Pralognan-la-Vanoise
À voir aussi à Pralognan-la-Vanoise (Savoie)
- Marché Pralognan-la-Vanoise 23 décembre 2026