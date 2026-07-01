Balade apéritive aux saveurs sauvages Office de Tourisme de Pralognan-la-Vanoise Pralognan-la-Vanoise

Informations pratiques

Pralognan-la-Vanoise

Balade apéritive aux saveurs sauvages

Office de Tourisme de Pralognan-la-Vanoise 290 avenue de Chasseforêt Pralognan-la-Vanoise Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 09:30:00

fin : 2026-08-11 11:30:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-11

Suivez le guide au fil des rues pour découvrir Pralognan-la-Vanoise, berceau de l’alpinisme en Savoie mais aussi faites connaissance avec les producteurs locaux et les produits de la montagne. Dégustation en fin de parcours.

.

Office de Tourisme de Pralognan-la-Vanoise 290 avenue de Chasseforêt Pralognan-la-Vanoise 73710 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 08 79 08 info@pralognan.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Aperitif walk with wild flavors

Follow the guide along the streets to discover Pralognan-la-Vanoise, cradle of mountaineering in Savoie but also get to know the local producers and mountain products. Tasting at the end of the course.

L’événement Balade apéritive aux saveurs sauvages Pralognan-la-Vanoise a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme de Pralognan-la-Vanoise