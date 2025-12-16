Balade-apéro sur le Cher

Rue du Vieux Port Véretz Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:00:00

fin : 2026-08-07 22:20:00

Date(s) :

2026-08-07

Balade en futreau (bateau traditionnel du Val de Loire) sur le Cher et dégustation oenologique.

En fin de journée, les Mariniers du Jean Bricau et Rendez-Vous dans les Vignes vous convient à une balade en futreau sur le Cher, agrémentée d’une dégustation de 3 vins de Touraine et de produits du terroir. Un moment de détente qui vous permettra de profiter de superbes paysages et lumières, de découvrir le monde de la batellerie et les fameux barrages à aiguilles qui sont construits sur le Cher, et de déguster les vins locaux et les spécialités régionales. Trois départs proposés. .

Rue du Vieux Port Véretz 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 52 16 97 07 rdvdanslesvignes@gmail.com

English :

Stroll in futreau (traditional boat of the Loire Valley) on the Cher and oenological tasting.

L’événement Balade-apéro sur le Cher Véretz a été mis à jour le 2025-12-16 par Montlouis-Vouvray Touraine Val de Loire