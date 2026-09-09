Balade « Arbres remarquables », Salzines, Asnières-sur-Nouère

Informations pratiques

Balade « Arbres remarquables » Samedi 19 septembre, 10h00 Salzines Charente

Gratuit. Informations : 05 45 92 95 93 ou contact@caue16.fr.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Chaque arbre possède une identité propre et dialogue avec son environnement. Certains, par leur emplacement, leur histoire ou leurs dimensions, nous interpellent plus particulièrement, individuellement ou collectivement.

Afin de sensibiliser les citoyens à l’arbre en tant que patrimoine vivant à respecter et à protéger, découvrez le label « Arbres remarquables ».

Une présentation proposée avec le CAUE, Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de la Charente, le Département de la Charente, Charente Nature et l’association A.R.B.R.E.S.

Salzines Salzines 16290 Asnières-sur-Nouère Asnières-sur-Nouère 16290 Charente Nouvelle-Aquitaine

Chaque arbre a sa propre identité, dialoguant avec son environnement. Certains sujets, par leur place, leur histoire ou bien leur dimension nous interpellent plus particulièrement, individuellement à…

©CAUE de la Charente