Cerzat

Balade Art et nature autour de la falaise du Blot

Cerzat Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 10:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

A la découverte des oiseaux, de la flore et des paysages, admirez la falaise du Blot et ses secrets, puis profitez d’un atelier aquarelle avec Franck Rollier.

Prêt de jumelles et de filets à papillons.

Prévoir : chaussures de marche et vêtement adaptés

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Cerzat 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 37 44 69 panpa-ha-mc@orange.fr

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English :

Discover birds, flora and landscapes, admire the Blot cliff and its secrets, then enjoy a watercolour workshop with Franck Rollier.

Loan of binoculars and butterfly nets.

Please bring walking shoes and suitable clothing

L’événement Balade Art et nature autour de la falaise du Blot Cerzat a été mis à jour le 2026-04-10 par Communauté de communes des rives Haut-Allier