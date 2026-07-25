Balade Atelier d’écriture en nature Guipry-Messac
dimanche 9 août 2026 · Guipry-Messac
Informations pratiques
Guipry-Messac
Balade Atelier d’écriture en nature
Guipry-Messac Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 19:30:00
fin : 2026-08-09 22:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Le dimanche 9 aout de 19 h 30 à 22h, À la croisée des chemins vous invite à un atelier d’écriture en nature au Bois jaquelin à Guipry-Messac, dans un jardin extraordinaire d’une demeure de 1850 surnommée le château .
Une proposition originale qui mêle balade, observation naturaliste, écriture et partage, pour vivre un moment 100 % dehors, loin des écrans.
Prenez le temps de ralentir, d’ouvrir les sens, de contempler. Redécouvrez un territoire tout proche avec un regard neuf, comme si vous voyagiez à deux pas de chez vous.
L’écriture, simple et spontanée, devient un art de l’attention. Elle invite à écouter le vivant, à accueillir ses ressentis et à se relier à la part sauvage du monde.
Un moment convivial, accessible à toutes et tous, sans prérequis en écriture. .
Guipry-Messac 35480 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 09 86 29 39
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English :
L’événement Balade Atelier d’écriture en nature Guipry-Messac a été mis à jour le 2026-07-25 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté