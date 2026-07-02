Stage de vannerie 5 jours pour découvrir la vannerie Guipry-Messac
lundi 10 août 2026 · Guipry-Messac
Informations pratiques
Guipry-Messac
Stage de vannerie 5 jours pour découvrir la vannerie
6 le frêne Guipry-Messac Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 09:00:00
fin : 2026-08-14 17:00:00
Date(s) :
2026-08-10
A travers la réalisation de plusieurs objets, vous allez prendre le temps de comprendre l’osier, tester différentes techniques et comprendre le processus de A à Z afin de pouvoir vous amuser et être autonome à la fin du stage.
Au programme création d’un panier rond, nichoir à oiseaux, mangeoire à oiseaux ou grande tontine (support pour plantes grimpantes), photophore en point de hochet.
Une bonne manière de vous faire du bien en vous reconnectant à la nature.
Les outils et l’osier sont fournis. .
6 le frêne Guipry-Messac 35480 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 82 63 42 68
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English :
L’événement Stage de vannerie 5 jours pour découvrir la vannerie Guipry-Messac a été mis à jour le 2026-07-02 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté
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