Balade attelée à Carteret Barneville-Carteret

A bord de la calèche de Marie Travert, meneuse d’attelage diplômée, laissez-vous porter au rythme tranquille de ses cobs normands pour une douce parenthèse à Carteret. Une balade courte, conviviale et accessible à tous, parfaite pour les familles, couples, seniors ou visiteurs de passage.

Pendant 30 minutes, vous profitez d’un parcours plein de charme autour du front de mer, des villas emblématiques et de l’ambiance paisible du port. Une manière originale de découvrir Carteret autrement, au pas des chevaux, dans une atmosphère chaleureuse et détendue.

Marie partage volontiers sa passion pour ses chevaux et répond aux questions sur la région, l’attelage ou la vie locale, dans un esprit simple et bienveillant.

Une jolie balade dominicale, idéale pour s’offrir un moment authentique et ressourçant, au cœur de l’un des plus beaux villages de la côte des Isles.

Réservation nécessaire auprès de l’Office de tourisme du Cotentin. .

