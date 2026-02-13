Balade attelée sur le port de Saint-Vaast-la-Hougue Saint-Vaast-la-Hougue

Balade attelée sur le port de Saint-Vaast-la-Hougue

Marie TRAVERT a fait de sa passion pour l’équitation, les chevaux, la nature et le patrimoine, son métier.

Diplômée d’une école d’attelage, elle vous propose de découvrir le Cotentin au rythme du pas de ses acolytes, Percherons et Cobs normands. Ces chevaux au tempérament très calme sont de parfaits meneurs pour sillonner la presqu’île.

A bord de la calèche, laissez-vous porter et profitez pleinement des paysages et de l’expertise de votre guide, Marie qui vous accompagnera dans la découverte.

Lors de cette balade, découvrez Saint-Vaast-la-Hougue, élu village préféré des Français. Depuis le port, en remontant la digue, prenez le temps d’apprécier un magnifique panorama sur la baie, les parcs à huîtres et l’île Tatihou. .

