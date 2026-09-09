Balade au bord de la Buèges, Saint-André-de-Buèges, Saint-André-de-Buèges

Informations pratiques

Balade au bord de la Buèges Samedi 19 septembre, 13h30 Saint-André-de-Buèges Hérault

Gratuit. Réservation obligatoire. 23 participants maximum. À partir de 12 ans. Distance : 8 km. Prévoir des chaussures de marche, une tenue adaptée aux conditions météorologiques et au moins 1 litre d’eau par personne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Profitez d’une balade pour découvrir une partie de la vallée de la Buèges, ses paysages préservés et sa remarquable biodiversité. Discrète et limpide, la Buèges, affluent de l’Hérault aux eaux turquoise, est l’un des joyaux du Grand Site de France Gorges de l’Hérault. Au fil de cette promenade, laissez-vous séduire par la beauté des lieux et ressourcez-vous entre rocailles, eaux cristallines et jeux de lumière.

Animation proposée dans le cadre du programme du Grand Site de France Gorges de l’Hérault.

Saint-André-de-Buèges Pont de Vareilles 34190 Saint-André-de-Buèges Saint-André-de-Buèges 34190 Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.billetweb.fr/balade-bord-bueges »}]

Profitez d’une balade pour découvrir un bout de la vallée de la Buèges, ses paysages et sa biodiversité. Discrète, la rivière de la Buèges est un affluent de l’Hérault, aux eaux aigues-marines : un …

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