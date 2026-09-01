Informations pratiques

Saint-André-de-Buèges

D’âmes et de suie

Mas de Bombequiols Saint-André-de-Buèges Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Une exposition photographique au cœur d’une tradition ancestrale, où l’homme, l’ours et le corps se mêlent dans un rituel spectaculaire.

Diplômé de l’École nationale supérieure de la photographie, j’ai toujours été attiré par les récits liés au corps humain. Au cœur de ma création, je recherche des sujets qui mettent en scène notre anatomie. Ici, il s’agit de la fête de l’Ours, une très ancienne tradition carnavalesque du Haut-Vallespir, dans les Pyrénées-Orientales, célébrée en février autour de la Chandeleur. Elle met en scène des hommes revêtus d’une peau d’ours, parcourant les rues avec l’intention d’enlever une jeune bergère. Les chasseurs se lancent alors à leur poursuite, les capturent et les conduisent sur la place du village. Après avoir été rasés, à l’aide d’une hache, les ours se transforment en êtres humains. La fête de l’Ours est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO depuis 2022. .

Mas de Bombequiols Saint-André-de-Buèges 34190 Hérault Occitanie +33 6 18 96 61 08

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English :

A photographic exhibition at the heart of an ancestral tradition, where man, bear, and body merge in a spectacular ritual.

L’événement D’âmes et de suie Saint-André-de-Buèges a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup