Visite commentée de l’église romane du village, Église, Saint-André-de-Buèges

Informations pratiques

Visite commentée de l’église romane du village 19 et 20 septembre Église Hérault

Gratuit. Maximum 20 personnes par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T21:00:00+02:00 – 2026-09-20T22:00:00+02:00

Cette église est mentionnée dès 807 dans les textes. Simple mais attachante, elle séduit par l’élégance de son architecture et par une histoire riche de plus de 900 ans.

Venez découvrir cet édifice emblématique de Saint-André-de-Buèges et plongez dans les siècles qui ont façonné son identité.

Église Saint-André-de-Buèges, 34190 Saint-André-de-Buèges, France Saint-André-de-Buèges 34190 Hérault Occitanie Edifice du XIIe siècle ne comprenant qu’une nef de trois travées et un choeur composé d’une travée droite et d’une abside demi-circulaire. L’édifice est construit en pierres de petite dimension, soigneusement appareillées. La porte d’entrée sur façade ouest est encadrée d’un tore sans chapiteaux et d’une archivolte décorée d’une dent de scie. Cette façade est surmontée d’un campanile à deux arcatures d’époque plus récente. Les façades latérales sont couronnées d’une corniche à simple cavet, portée par une succession de petites arcatures sur corbelets, qui se prolongent sur la travée de choeur et l’abside. La nef est voûtée en berceau et recoupée par des arcs doubleaux plats reposant sur des piliers demi-cylindriques à chapiteaux cubiques sans ornements. Des arcatures latérales décorent les murs. Les baies sont petites et fermées par une claustra étroite en pierre. L’église est couverte en tuiles creuses qui recouvrent de la lauze calcaire.

Visite commentée de l’église romane de la fin 11ieme début 12ieme

©DR