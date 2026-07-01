Conférence : « L’affaire du chemin d’Hannibal », Mas de Bombequiols, Saint-André-de-Buèges

Informations pratiques

Conférence : « L’affaire du chemin d’Hannibal » Dimanche 20 septembre, 17h00 Mas de Bombequiols Hérault

Gratuit. Sur réservation. Places limitées à 50 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Il y a 2 244 ans exactement, l’armée d’Hannibal se mettait en marche en direction du Rhône pour atteindre les Alpes. Son itinéraire a fait l’objet d’une thèse universitaire soutenue par Jean-Pierre Renaud.

Après une évocation du personnage d’Hannibal Barca, l’auteur racontera cette épopée et lèvera l’énigme de la traversée du massif alpin, notamment grâce à la détermination des deux points de franchissement du Rhône.

Les voies antiques, elles aussi, doivent être préservées en tant que patrimoine. L’itinéraire d’Hannibal, défini par la thèse soutenue en 2010, présente plusieurs tronçons encore visitables et très évocateurs, en particulier dans le Queyras, sur la corniche du cirque de Furfande et lors de la descente vers Villargaudin. On y entrevoit notamment l’utilisation du bois pour la substruction de la voie, rappelant celle du murus gallicus.

Cette conférence a aussi pour objectif de raviver notre regard sur ces chemins très anciens.

Mas de Bombequiols Mas de Bombequiols, 34190 Saint André de Buèges Saint-André-de-Buèges 34190 Hérault Occitanie 0670300728 http://www.masdebombequiols.net [{« type »: « email », « value »: « hannibal.jep@masdebombequiols.net »}] Le mas de Bombequiols, construit entre le XIIᵉ et le XVIIIᵉ siècle, se situe au cœur d’un domaine privé préservé de 70 hectares, à l’entrée de la vallée de la Buèges, classée Natura 2000.

Acquis par la famille Dann en 1978 alors qu’il était à l’abandon et en grande partie en ruine, cet ensemble remarquable composé d’anciennes bergeries et magnaneries aux dimensions imposantes et à l’architecture austère fait l’objet, depuis lors, d’une restauration progressive.

Cette renaissance marque le début d’une longue aventure humaine et patrimoniale. Aujourd’hui, les successeurs de la famille poursuivent cette œuvre de sauvegarde. Tout en maintenant la tradition d’accueil touristique du domaine, ils souhaitent faire de Bombequiols un lieu dédié à l’art, à la culture et au partage, ouvert au plus grand nombre. Pas de transports en commun proches.

Parking à disposition.

Il y a 2 244 ans exactement, l’armée d’Hannibal se mettait en marche en direction du Rhône pour atteindre les Alpes. Son itinéraire a fait l’objet d’une thèse universitaire soutenue par Jean-Pierre …

©Jean-Pierre Renaud