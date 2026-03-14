Balade au coeur de la vannerie Réserve naturelle Lussat
Balade au coeur de la vannerie Réserve naturelle Lussat samedi 17 octobre 2026.
Balade au coeur de la vannerie
Réserve naturelle Etang des Landes Lussat Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
En octobre, Cyril RASPILLER vous emmène en balade pour vous initier à la reconnaissance des plantes à vannerie. Lors de ce temps de découverte, vous en apprendrez davantage sur l’histoire de cet art végétal et ses différentes techniques. .
Réserve naturelle Etang des Landes Lussat 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 80 90 60 rn-etang-landes@creuse.fr
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English : Balade au coeur de la vannerie
L’événement Balade au coeur de la vannerie Lussat a été mis à jour le 2026-03-10 par Creuse Confluence Tourisme