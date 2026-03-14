Balade au coeur de la vannerie Réserve naturelle Lussat

Balade au coeur de la vannerie

Réserve naturelle Etang des Landes Lussat Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

En octobre, Cyril RASPILLER vous emmène en balade pour vous initier à la reconnaissance des plantes à vannerie. Lors de ce temps de découverte, vous en apprendrez davantage sur l’histoire de cet art végétal et ses différentes techniques. .

Réserve naturelle Etang des Landes Lussat 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 80 90 60 rn-etang-landes@creuse.fr

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English : Balade au coeur de la vannerie

L’événement Balade au coeur de la vannerie Lussat a été mis à jour le 2026-03-10 par Creuse Confluence Tourisme