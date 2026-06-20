Balade au coucher du soleil à Mairé Place de la mairie Mairé vendredi 24 juillet 2026.

Mairé

Balade au coucher du soleil à Mairé

Place de la mairie Bourg de Mairé Mairé Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-07-24 21:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Découvrez du circuit du Gué de la Reine où un moment convivial vous attend près de la cabane de vigne pour admirer le coucher du soleil. Un pot de l’amitié, préparé avec des produits locaux et de saison, vous sera offert.

Suivi, si vous le souhaitez de votre pique-nique, tiré du sac, pour prolonger la soirée. Pensez à vous munir d’une lampe torche.

L’occasion de prolonger les échanges, de partager vos impressions et de déguster les saveurs du terroir, dans une ambiance chaleureuse et authentique.

Une expérience immersive, idéale pour petits et grands! .

Place de la mairie Bourg de Mairé Mairé 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Balade au coucher du soleil à Mairé

L’événement Balade au coucher du soleil à Mairé Mairé a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne