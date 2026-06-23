Eyguières

Balade au crépuscule Un conte sous les étoiles

Samedi 4 juillet 2026 de 20h30 à 23h.

Annulé en cas de mauvais temps. Eyguières Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:30:00

fin : 2026-07-04 23:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Un conte sous les étoiles

À la tombée du jour, partez pour une balade semi-nocturne en colline, entre ombres douces et lumières du crépuscule et laissez-vous porter avant de lever les yeux vers le ciel pour une observation de la voûte nocturne .

Balade au crépuscule

Un conte sous les étoiles

À la tombée du jour, partez pour une balade semi-nocturne en colline, entre ombres douces et lumières du crépuscule. Au fil du chemin, laissez-vous porter par un temps conté, avant de lever les yeux vers le ciel pour une observation de la voûte nocturne et de ses merveilles. Une parenthèse poétique entre nature, imaginaire et étoiles. .

Eyguières 13430 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr

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English :

A Tale Under the %E9Stars

%C0s the day draws to a close, set out on a twilight stroll through the hills, amid soft shadows and the light of dusk, and let yourself be carried away before looking up at the night sky to gaze at the stars.

L’événement Balade au crépuscule Un conte sous les étoiles Eyguières a été mis à jour le 2026-06-23 par Parc Naturel Régional des Alpilles