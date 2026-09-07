Balade au fil de l’eau, Balade Chimilin JEP 2026, Chimilin

Informations pratiques

Balade au fil de l’eau Samedi 19 septembre, 14h00 Balade Chimilin JEP 2026 Isère

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la commune de Chimilin vous invite à partir sur les traces de l’eau et du patrimoine local.

Venez (re)découvrir le lavoir du Ponier et revivre les gestes du lavage d’autrefois, à une époque où les lavoirs faisaient partie intégrante du quotidien des habitants.

Cette animation s’inscrit dans un parcours autour de l’eau, proposé sous forme d’une boucle de 2,8 km reliant trois lieux emblématiques : le lavoir du Ponier, la zone humide naturelle de la Bièvre et le site de captage d’eau potable.

Des panneaux explicatifs et des intervenants présents sur chaque site vous feront découvrir l’histoire de l’eau à Chimilin, entre patrimoine, nature et usages d’hier et d’aujourd’hui.

Une sortie familiale et accessible à tous. Balade libre ou guidée.

Balade Chimilin JEP 2026 Chemin de Grand Fontaine, chimilin Chimilin 38490 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Suivez les traces de l’eau à Chimilin ! Une balade pour découvrir le lavage du linge au lavoir, la zone humide de la Bièvre et le site de captage d’eau. Une sortie familiale. historique lavoir

mairie de chimilin