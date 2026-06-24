Balade au fil de l’eau Mendive
Balade au fil de l’eau Mendive mercredi 8 juillet 2026.
Mendive
Balade au fil de l’eau
Plateau d’Irati Cize-Etxola Mendive Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-07-08 16:30:00
Date(s) :
2026-07-08
Au fil de l’eau, découvrons les richesses naturelles et culturelles du plateau d’Irati. Espace intermédiaire entre les provinces de Basse-Navarre, de Soule, de Salazar et d’Aezkoa, le plateau est un lieu riche d’une longue histoire. Lieu de frontière et lieu d’échanges, les hommes y vivent depuis des millénaires, y élèvent leur troupeau et façonnent l’environnement montagnard.
Prévoir chaussures de marche, vêtements adaptés à la météo, bouteilles d’eau. Tout public. Sur réservation. .
Plateau d’Irati Cize-Etxola Mendive 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 88 19 12 37
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English : Balade au fil de l’eau
L’événement Balade au fil de l’eau Mendive a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Pays Basque
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