Euskararen eguna: journée de la langue basque Mendive
Euskararen eguna: journée de la langue basque Mendive dimanche 20 septembre 2026.
Mendive
Euskararen eguna: journée de la langue basque
Mendive Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
10h, conférence-discours de Kike Amonarrri
11h, contes pour enfants de Xan Errotabehere
12h, sauts basques et apéro animé.
13h, repas bertso (improvisations en langue basque). .
Mendive 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 34 88
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English : Euskararen eguna: journée de la langue basque
L’événement Euskararen eguna: journée de la langue basque Mendive a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Pays Basque
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