Euskararen eguna: journée de la langue basque Mendive dimanche 20 septembre 2026.

Mendive

Euskararen eguna: journée de la langue basque

Mendive Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

10h, conférence-discours de Kike Amonarrri

11h, contes pour enfants de Xan Errotabehere

12h, sauts basques et apéro animé.

13h, repas bertso (improvisations en langue basque). .

Mendive 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 34 88

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English : Euskararen eguna: journée de la langue basque

L’événement Euskararen eguna: journée de la langue basque Mendive a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Pays Basque