Mendive

Balade au fil de l’eau

Plateau d’Irati Cize-Etxola Mendive Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 14:00:00

fin : 2026-08-26 16:30:00

Date(s) :

2026-08-26

Au fil de l’eau, découvrons les richesses naturelles et culturelles du plateau d’Irati. Espace intermédiaire entre les provinces de Basse-Navarre, de Soule, de Salazar et d’Aezkoa, le plateau est un lieu riche d’une longue histoire. Lieu de frontière et lieu d’échanges, les hommes y vivent depuis des millénaires, y élèvent leur troupeau et façonnent l’environnement montagnard.

Prévoir chaussures de marche, vêtements adaptés à la météo, bouteilles d’eau. Tout public. Sur réservation. .

Plateau d’Irati Cize-Etxola Mendive 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 88 19 12 37

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English : Balade au fil de l’eau

L’événement Balade au fil de l’eau Mendive a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Pays Basque