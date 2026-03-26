Balade au fil des saisons balade au crépuscule PUYDARRIEUX Puydarrieux
Balade au fil des saisons balade au crépuscule PUYDARRIEUX Puydarrieux vendredi 7 août 2026.
Balade au fil des saisons balade au crépuscule
PUYDARRIEUX Maison de la Nature Puydarrieux Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:00:00
fin : 2026-08-07 22:00:00
Date(s) :
2026-08-07
RDV MNE 65.
Le temps d’une soirée, venez découvrir la vie nocturne du lac de Puydarrieux.
Lors d’une balade guidée, vous serez transportés aussi bien par le son de la faune qui s’éveille à la tombée de la nuit.
Sur inscription 5,50€ adulte ; 4€ jeunes. (-12 et adhérents).
Rendez-vous à la MNE, covoiturage possible jusqu’au lac. .
PUYDARRIEUX Maison de la Nature Puydarrieux 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 33 61 66 accueil@maisondelanature65.com
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English :
RDV MNE 65.
Spend an evening discovering the nocturnal life of Lac de Puydarrieux.
During a guided walk, you’ll be transported by the sounds of the wildlife that awakens at dusk.
Registration required: 5.50? adult; 4? youth. (-12 and members).
L’événement Balade au fil des saisons balade au crépuscule Puydarrieux a été mis à jour le 2026-03-26 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65
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