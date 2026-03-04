Balade au jardin, Le jardin de La Bourdasse, Saint-Merd-la-Breuille

Balade au jardin 5 – 7 juin Le jardin de La Bourdasse Creuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T13:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00

Visite commentée du jardin qui sera également ouvert les samedis 13 et 20 juin de 14h à 20h pour permettre d’admirer les roses qui s’épanouissent plus tardivement.

Le jardin de La Bourdasse 1 La Bourdasse 23100 Saint-Merd-la Breuille Saint-Merd-la-Breuille 23100 Creuse Nouvelle-Aquitaine 06 73 87 50 27 Au cœur des prairies, structuré par des murets de pierres sèches, ce jardin à la campagne vous invite à une promenade sensorielle parmi une richesse végétale exceptionnelle. Vous y découvrirez une collection de roses (botaniques, galliques, pimpinellifolia, musquées…) anciennes et modernes, originaires de Belgique, France et d’ailleurs, accompagnées de vivaces (iris, campanules, œillets, géraniums, sauges, coquelourdes, lys, pivoines, camomilles…) et d’aromatiques. Les petits fruits et un potager joyeux, où légumes et fleurs sauvages coexistent, ajoutent une touche de gourmandise et de naturel.

Un espace dédié à la phytoépuration abrite des plantes aquatiques, tandis qu’un autre accueille de jeunes fruitiers. À proximité de la grange, des chars agricoles anciens rappellent l’histoire rurale du lieu.

Fleurissant toute l’année, ce jardin familial séduit par ses roses, iris, pivoines et annuelles, son verger et son potager fleuri. Une visite où nature, tradition et innovation se rencontrent pour le plaisir des yeux et des sens.

©Colette De Clerck