Balade au jardin, Le jardin de Nicole, Gerstheim
Balade au jardin, Le jardin de Nicole, Gerstheim samedi 6 juin 2026.
Balade au jardin 6 et 7 juin Le jardin de Nicole Bas-Rhin
Animaux interdits
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
A perte de vue.
Le jardin de Nicole 5A rue du Général de Gaulle, Gerstheim, Bas-Rhin, Grand Est Gerstheim 67150 Bas-Rhin Grand Est 06 63 90 48 06 Un verger centenaire, ouvert sur la campagne du Ried avec des massifs, en demi-cercle, de vivaces, de rosiers et d’hydrangeas, dialoguant avec les oiseaux et les insectes et évoluant au fil des saisons. En venant de Strasbourg 6e maison à gauche sur la route principale traversant le village – parking dans la rue et salle des fêtes –
A perte de vue.
©Nicole Brivady
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