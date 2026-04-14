Balade au jardin, Le jardin de Nicole, Gerstheim

Balade au jardin 6 et 7 juin Le jardin de Nicole Bas-Rhin

Animaux interdits

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

A perte de vue.

Le jardin de Nicole 5A rue du Général de Gaulle, Gerstheim, Bas-Rhin, Grand Est Gerstheim 67150 Bas-Rhin Grand Est 06 63 90 48 06 Un verger centenaire, ouvert sur la campagne du Ried avec des massifs, en demi-cercle, de vivaces, de rosiers et d’hydrangeas, dialoguant avec les oiseaux et les insectes et évoluant au fil des saisons. En venant de Strasbourg 6e maison à gauche sur la route principale traversant le village – parking dans la rue et salle des fêtes –

A perte de vue.

©Nicole Brivady