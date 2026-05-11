Rendez-vous au Jardin de Nicole Gerstheim
Rendez-vous au Jardin de Nicole Gerstheim samedi 6 juin 2026.
Gerstheim
Rendez-vous au Jardin de Nicole
5a rue du Gal de Gaulle Gerstheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Un verger centenaire, ouvert sur la campagne du Ried avec des massifs, en demi-cercle, de vivaces, de rosiers et d’hydrangeas, dialoguant avec les oiseaux et les insectes et évoluant au fil des saisons. .
5a rue du Gal de Gaulle Gerstheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 63 90 48 06 brivadynicole@gmail.com
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English :
L’événement Rendez-vous au Jardin de Nicole Gerstheim a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme du Grand Ried
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