Balade au pays des arbres têtards

Aigondigné Deux-Sèvres

Découvrez les arbres têtards, ces surprenants géants aux formes sculptées ! Lors d’une balade dans la vallée du Lambon , observez leurs secrets, jouez avec la nature et explorez leur rôle essentiel… Une éco-animation Jardin au naturel pleine d’émerveillement pour les grands et les petits. Sur inscription.

RDV à 14h à Aigondigné (détails fournis lors de l’inscription). .

Aigondigné 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 79 63 23 chloe@cpie79.fr

