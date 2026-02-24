Balade au pays des arbres têtards Aigondigné
Balade au pays des arbres têtards Aigondigné samedi 24 octobre 2026.
Balade au pays des arbres têtards
Aigondigné Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-24
Découvrez les arbres têtards, ces surprenants géants aux formes sculptées ! Lors d’une balade dans la vallée du Lambon , observez leurs secrets, jouez avec la nature et explorez leur rôle essentiel… Une éco-animation Jardin au naturel pleine d’émerveillement pour les grands et les petits. Sur inscription.
RDV à 14h à Aigondigné (détails fournis lors de l’inscription). .
Aigondigné 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 79 63 23 chloe@cpie79.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Balade au pays des arbres têtards
L’événement Balade au pays des arbres têtards Aigondigné a été mis à jour le 2026-02-21 par OT Pays Mellois