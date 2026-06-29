Informations pratiques

Saint-Racho

Balade audio et jeux

Site de la montagne de Dun Saint-Racho Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 09:00:00

fin : 2026-08-20 17:30:00

Date(s) :

2026-08-20

Vous ne connaissez pas encore la balade audio des contes et légendes à Dun ?

L’office de Tourisme vous propose de la découvrir ce jeudi 20 août à 9h.

Au fil de cette promenade, vous découvrirez six légendes fascinantes qui ont façonné l’imaginaire local. Chaque arrêt vous plongera dans un univers où le réel et le fantastique se rencontrent, évoquant des personnages mythiques, des événements mystérieux et des traditions séculaires. Que vous soyez amateur de contes anciens ou simple curieux, cette balade vous permettra de redécouvrir la montagne de Dun sous un nouveau jour.

Chaussures de marche ou baskets indispensables ainsi qu’une gourde.

Réservation conseillée.

Au sommet de Dun, au retour, à partir de 11h, le réseau des bibliothèques Brionnais Sud Bourgogne se balade pour vous proposer des séances conviviales autour des jeux de société ! Jouez, cherchez, lancez, gagnez, devinez, tentez, risquez.

Ouvert à tous sans réservation. .

Site de la montagne de Dun Saint-Racho 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 28 16 35 officedetourisme@bsb71.fr

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English : Balade audio et jeux

L’événement Balade audio et jeux Saint-Racho a été mis à jour le 2026-06-29 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais