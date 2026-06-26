Saint-Racho

Jeux te défie St-Racho

Chapelle de Dun Saint-Racho Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 12:00:00

fin : 2026-08-20 17:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Epreuves, jeux et bons moments, pour petits et grands.

Venez participez aux épreuves organisées par les bénévoles des bibliothèques. Gratuit, ouvert à tous, sans réservation. .

Chapelle de Dun Saint-Racho 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 72 72 40 11 reseau@bsb71.fr

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English : Jeux te défie St-Racho

L’événement Jeux te défie St-Racho Saint-Racho a été mis à jour le 2026-06-26 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)