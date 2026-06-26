UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Jeux te défie St-Racho Saint-Racho

Jeux te défie St-Racho Saint-Racho jeudi 20 août 2026.

Adresse
Chapelle de Dun
Ville
71800 Saint-Racho
Département
Saône-et-Loire
Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
12:00:00
Tarif
Gratuit Gratuit

Saint-Racho

Jeux te défie St-Racho

Chapelle de Dun Saint-Racho Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 12:00:00
fin : 2026-08-20 17:00:00

Date(s) :
2026-08-20

Epreuves, jeux et bons moments, pour petits et grands.
Venez participez aux épreuves organisées par les bénévoles des bibliothèques. Gratuit, ouvert à tous, sans réservation.   .

Chapelle de Dun Saint-Racho 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 72 72 40 11  reseau@bsb71.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jeux te défie St-Racho

L’événement Jeux te défie St-Racho Saint-Racho a été mis à jour le 2026-06-26 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

À voir aussi à Saint-Racho (Saône-et-Loire)