Jeux te défie St-Racho Saint-Racho
Jeux te défie St-Racho Saint-Racho jeudi 20 août 2026.
Saint-Racho
Jeux te défie St-Racho
Chapelle de Dun Saint-Racho Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 12:00:00
fin : 2026-08-20 17:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Epreuves, jeux et bons moments, pour petits et grands.
Venez participez aux épreuves organisées par les bénévoles des bibliothèques. Gratuit, ouvert à tous, sans réservation. .
Chapelle de Dun Saint-Racho 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 72 72 40 11 reseau@bsb71.fr
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English : Jeux te défie St-Racho
L’événement Jeux te défie St-Racho Saint-Racho a été mis à jour le 2026-06-26 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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