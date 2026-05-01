Village-Neuf

Balade autour de l’asperge

60 rue du Général de Gaulle Village-Neuf Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-25 10:00:00

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-25

Les amateurs du légume-roi de Village-Neuf, au fil de cette promenade pédagogique, apprendront l’essentiel sur la plantation et le piquage de l’asperge. Diverses démonstrations chez le maraîcher (Alexandre Burckel).

À chaque escale vous aurez le plaisir de déguster un verre de vin de la Confrérie et un amuse-bouche à base d’asperges, le tout dans un cadre enchanteur. Les chemins sont accessibles aux poussettes et les chiens tenus en laisse sont admis.

Venez nous rejoindre pour une journée festive et joyeuse !

Réservation en ligne. .

60 rue du Général de Gaulle Village-Neuf 68128 Haut-Rhin Grand Est

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English :

L’événement Balade autour de l’asperge Village-Neuf a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue