Balade autour du lac de Puydarrieux Découverte des oiseaux migrateurs PUYDARRIEUX Puydarrieux

Balade autour du lac de Puydarrieux Découverte des oiseaux migrateurs

PUYDARRIEUX Maison de la Nature Puydarrieux Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-07 14:30:00

fin : 2026-02-07 17:00:00

2026-02-07

RDV Site de la MNE 65.

Guidé par un ou une salarié de l’association lors d’une balade autour du lac, nous vous proposons d’observer les oiseaux migrateurs avec du matériel adéquat.

Plein tarif: 5,50€, Tarif -12 ans & adhérent: 4€.

PUYDARRIEUX Maison de la Nature Puydarrieux 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 33 61 66 accueil@maisondelanature65.com

English :

RDV MNE 65 site.

Guided by a member of the association’s staff on a walk around the lake, you can observe migratory birds with appropriate equipment.

Full price: 5.50?, Under-12s & members: 4?

German :

RDV Site de la MNE 65.

Während eines Spaziergangs um den See, der von einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin des Vereins geführt wird, können Sie Zugvögel mit entsprechender Ausrüstung beobachten.

Voller Preis: 5,50 ?, Preis für Kinder unter 12 Jahren und Mitglieder: 4 ?

Italiano :

Sito RDV MNE 65.

Guidati da un collaboratore dell’associazione durante una passeggiata intorno al lago, vi offriamo l’opportunità di osservare gli uccelli migratori con un’attrezzatura adeguata.

Prezzo intero: 5,50 euro, minori di 12 anni e soci: 4 euro.

Espanol :

Sitio RDV MNE 65.

Guiados por un empleado de la asociación durante un paseo alrededor del lago, le ofrecemos la oportunidad de observar aves migratorias con el equipo adecuado.

Precio completo: 5,50 €, menores de 12 años y socios: 4 €.

